Gupshup.io to wiodąca chmura konwersacyjna do automatyzacji marketingu, handlu i wsparcia. Rozwiązania automatyzacyjne Gupshup umożliwiają ponad 45 000 markom w Indiach, Ameryce Łacińskiej, Europie, Azji Południowo-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Stanach Zjednoczonych zapewnianie lepszej obsługi klientów i zwiększenie przychodów przy jednoczesnej oszczędności kosztów. Citibank, Akzo Nobel, Khan Academy, Unilever, MPL, Netflix, Flipkart i Ola to tylko niektórzy z jego wiodących klientów. Dzięki pojedynczemu interfejsowi API do przesyłania wiadomości dla ponad 30 kanałów głosowych, tekstowych i czatów Gupshup Conversation Cloud obsługuje ponad 10 miliardów wiadomości miesięcznie.

Strona internetowa: gupshup.io

