Coveo to firma z siedzibą w Quebecu, oferująca oprogramowanie jako usługę (SaaS) dla przedsiębiorstw, która oferuje platformę opartą na chmurze, umożliwiającą uczynienie cyfrowych doświadczeń bardziej inteligentnymi, oraz zapewnia specjalne oprogramowanie zbudowane na tej platformie. Coveo Relevance Cloud™ wykorzystuje technologie wyszukiwania, analityki i uczenia maszynowego w celu ujednolicenia odmiennych treści i danych oraz zautomatyzowania dostarczania odpowiednich, spersonalizowanych informacji. Coveo dostarcza rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego, obsługi klienta i zwiększania kompetencji pracowników. Firma została uznana za lidera w rankingu Gartner Magic Quadrant dotyczącym silników Insight, lidera w badaniu The Forrester Wave™: Cognitive Search oraz najlepszego wykonawcę w badaniu The Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.

Strona internetowa: coveo.com

