OneLogin, Inc. to oparty na chmurze dostawca usług zarządzania tożsamością i dostępem (IAM), który projektuje, rozwija i sprzedaje platformę ujednoliconego systemu zarządzania dostępem (UAM) firmom i organizacjom na poziomie przedsiębiorstwa. Założona w 2009 roku przez braci Thomasa Pedersena i Christiana Pedersena firma OneLogin jest prywatną firmą znajdującą się na późnym etapie rozwoju. OneLogin został uznany za wizjonera w raporcie Gartner Magic Quadrant dotyczącym zarządzania dostępem. Platforma OneLogin UAM to system zarządzania dostępem, który wykorzystuje jednokrotne logowanie (SSO) i katalog w chmurze, aby umożliwić organizacjom zarządzanie dostępem użytkowników do aplikacji lokalnych i chmurowych. Platforma obejmuje także przydzielanie użytkowników, zarządzanie cyklem życia i uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA). Siedziba OneLogin znajduje się w San Francisco, a biuro programistów znajduje się w Redmond w stanie Waszyngton, a także w Londynie i Guadalajarze. Firma jest gospodarzem corocznej konferencji użytkowników Connect.

Strona internetowa: onelogin.com

