ColdClicks is an add on tool that learns about your business to craft perfectly relevant email openers. Use your data and our Blueprint micro campaigns to focus the point of relevancy and generate your openers. Connect to your favorite email marketing or outreach tool and send away.

Kategorie :

Strona internetowa: coldclicks.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji ColdClicks. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.