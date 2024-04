Z ponad 130 milionami profili w naszej bazie danych z serwisów Instagram, TikTok, YouTube i Blogger, NinjaOutreach to najlepsze oprogramowanie do docierania do blogerów i influencerów dla marek internetowych, marketerów cyfrowych i małych firm zainteresowanych zwiększeniem swojej obecności w Internecie. Ninja oferuje kompletny zestaw narzędzi do cyklu życia influencer marketingu. Jest to kompletny CRM, pozwalający na pozyskiwanie klientów, zarządzanie relacjami oraz analitykę i raportowanie. Dzięki prostemu wyszukiwaniu słów kluczowych możesz znaleźć wpływowe osoby w swojej niszy, zobaczyć cenne dane na ich temat, nawiązać z nimi kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej i mediów społecznościowych oraz współpracować z nimi, aby promować swoją markę wśród odbiorców. A także możliwość śledzenia zaangażowania online w sieciach społecznościowych i przychodów generowanych w witrynie e-commerce. Wcześniej wymagałoby to kilku różnych narzędzi do wyszukiwania potencjalnych klientów, wydobywania danych, docierania do nich i śledzenia ich wyników. Robimy to wszystko w jednym i robimy to znacznie szybciej. NinjaOutreach gromadzi ogromną ilość danych z różnych źródeł w bazie danych z możliwością przeszukiwania i umożliwia wysyłanie e-maili z dostosowanymi szablonami z poziomu platformy. Nasz rynek docelowy składa się z: Marki internetowe Agencje marketingu cyfrowego Blogerzy Startupy B2B Małe i średnie firmy, które zajmują się marketingiem wpływowym, poszukiwaniem klientów i docieraniem do innych osób w celu promowania swojej firmy lub generowania potencjalnych klientów

Strona internetowa: ninjaoutreach.com

