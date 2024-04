PROBLEM, KTÓRY ROZWIĄZUJEMY Niedokładne raportowanie marketingowe co roku kopie dziurę w wysokości 50 miliardów dolarów w amerykańskich budżetach marketingowych. Campaigntrackly pomaga firmom wypełnić tę lukę, ułatwiając niż kiedykolwiek standaryzację metadanych kampanii i linków śledzących, które dostarczają dokładnych spostrzeżeń i decyzji opartych na danych. CO ROBIMY 36X SZYBCIEJ. 10X ŁATWIEJ. 100% DOKŁADNE. Prosta, w pełni zautomatyzowana aplikacja do tworzenia metadanych kampanii i tworzenia adresów URL dla marketerów CO NAS WYRÓŻNIA Zamiast zakłócać Twoją pracę i zmuszać Cię do odwiedzenia naszej witryny, przychodzimy do Ciebie – do Twojego Excela, przeglądarki, poczty e-mail/platformy społecznościowej. Bezszwowy. Łatwy. Szybko. DLA MARKETERÓW Oszczędź czas, zminimalizuj kłopoty i wyeliminuj przyziemne czynności, budując dokładne raporty za pomocą naszych prostych, elastycznych narzędzi do tworzenia linków UTM. Łączymy się z Twoimi platformami, aby zapewnić Ci płynną, zautomatyzowaną obsługę. DLA zespołów analityki cyfrowej Uzyskaj za każdym razem dokładne i spójne dane raportowe. Nie ma potrzeby pracy w dodatkowych godzinach, aby ujednolicić lub naprawić uszkodzone/brakujące dane. Łączymy się bezpośrednio z Twoimi platformami niższego szczebla i za każdym razem zapewniamy łatwe, szybkie i dokładne dane.

Kategorie :

Strona internetowa: campaigntrackly.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji CampaignTrackly. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.