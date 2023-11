Buttondown to najprostszy sposób na zbudowanie i wypuszczenie biuletynu. Buttondown to małe, eleganckie narzędzie do tworzenia biuletynów. Minimalistyczny interfejs ułatwia pisanie świetnych e-maili; automatyzacja działa jak asystent redakcyjny, którego pragniesz, sprawdzając literówki, uszkodzone linki lub zniekształcone obrazy; przenośny widżet subskrypcji naprawdę ułatwia powiększanie grona odbiorców z dowolnego miejsca, w którym hostujesz swoją witrynę. A potem Buttondown schodzi Ci z drogi. Buttondown kładzie nacisk na szybkość i łatwość użycia, a nie na złożone zestawy funkcji lub potężną automatyzację.

Strona internetowa: buttondown.email

