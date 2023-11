Ryohin Keikaku Co., Ltd. lub Muji to japońska firma zajmująca się sprzedażą detaliczną szerokiej gamy artykułów gospodarstwa domowego i towarów konsumpcyjnych. Filozofia projektowania Muji jest minimalistyczna i kładzie nacisk na recykling, redukcję odpadów produkcyjnych i opakowaniowych oraz politykę braku logo i „braku marki”.

Strona internetowa: muji.com

