Czytaj biuletyny e-mailowe zgodnie ze swoim harmonogramem, a nie od nich. Biuletyny e-mailowe to świetny sposób, aby być na bieżąco z ulubionymi blogami i twórcami treści. Często jednak pojawiają się w niezręcznych momentach, kiedy nie masz czasu na ich przeczytanie. Kiedy tak się stanie, możesz albo przeczytać ją od razu, co zabije twoją produktywność, albo przeczytać ją później, ryzykując, że o niej zapomnisz. Nie wspominając o tym, że biuletyny zwykle zapychają Twoją skrzynkę odbiorczą, która jest pełna innych ważnych e-maili wymagających Twojej uwagi. PóźniejMail rozwiązuje ten problem, udostępniając e-mailom biuletynów wydzieloną przestrzeń, którą możesz przeczytać w dowolnym momencie, kiedy tylko pozwala na to harmonogram. Pomyśl o tym jak o kanale RSS z biuletynami e-mailowymi, zamkniętym w ładnej, łatwej w użyciu, wieloplatformowej aplikacji.

Strona internetowa: latermail.app

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji LaterMail. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.