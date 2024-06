Botly to chatbot AI zaprojektowany specjalnie do użytku na platformie OnlyFans. Ma na celu poprawę komfortu użytkownika poprzez zapewnienie zabawnego, zalotnego i przyjaznego rozwiązania AI do konwersacji. Narzędzie oferuje 7-dniowy bezpłatny okres próbny i zawiera rozszerzenie do Chrome ułatwiające integrację z OnlyFans. Botly czyta i analizuje poprzednie rozmowy, aby zyskać kontekst i zoptymalizować swoje odpowiedzi. Oferuje różne fazy czatu, w tym Small Talk, Sexting i Sales Push, umożliwiając użytkownikom płynne przełączanie stylów rozmowy. Narzędzie upraszcza proces sprzedaży Pay-Per-View, dzięki czemu użytkownicy mogą skorzystać z trzech kliknięć. Dzięki Botly użytkownicy mogą personalizować swoje czaty i wysyłać wiadomości jednym kliknięciem. Sztuczna inteligencja zapamiętuje wcześniejsze rozmowy, zapewniając spójność i angażujące komunikaty. Potrafi przywołać określone szczegóły, takie jak imię zwierzaka fana, dzięki czemu użytkownicy czują się zapamiętani i cenieni. Botly zapewnia także funkcjonalność pracy zespołowej, umożliwiając podłączenie wielu profili za pośrednictwem jednego konta. Ta funkcja umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy kontami twórców bez konieczności dodatkowego logowania. Aby zapewnić bezpieczeństwo, Botly oferuje dedykowany login do czatu i zapewnia wsparcie nowym lub obecnym pracownikom. Narzędzie pomaga użytkownikom zwiększać zarobki poprzez poprawę jakości czatów i interakcji z fanami. Botly oferuje opcje rozliczeń miesięcznych i rocznych, a użytkownicy mogą rozpocząć od 7-dniowego bezpłatnego okresu próbnego. Jest zintegrowany z OnlyFans i zapewnia pulpit rozszerzeń zapewniający łatwy dostęp. Narzędzie oferuje również obsługę językową i prywatną grupę Telegram zapewniającą dodatkowe wsparcie i możliwości nawiązywania kontaktów.

Strona internetowa: getbotly.com

