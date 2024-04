Organizuj angażujące wydarzenia – osobiste, hybrydowe lub wirtualne. BoothCentral to kompleksowa platforma do zarządzania i hostingu wydarzeń, zawierająca łatwe w użyciu i wydajne narzędzia zaprojektowane, aby pomóc Twojemu wydarzeniu odnieść sukces! Nasze rozwiązanie do obsługi wydarzeń wirtualnych jest ekonomiczne, łatwe w konfiguracji i dostosowywalne. Dzięki takim funkcjom jak: - Niestandardowy branding wydarzenia z przodu i w środku - Indywidualnie oznakowane stoiska prezentujące wszystkich wystawców - Przyjazny dla użytkownika interfejs dla wszystkich grup wiekowych i poziomów technicznych A wszystko to zapewnia doskonałą obsługę klienta i wsparcie. Nie wierz nam na słowo. Zapytaj naszych klientów! Wydarzenia, o których marzysz, ze wsparciem i elastycznością, których potrzebujesz.

Kategorie :

Strona internetowa: boothcentral.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji BoothCentral. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.