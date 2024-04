Deal Room Events Organizer

Sprawiamy, że kompleks staje się prosty. Deal Room to prosta, wszechstronna platforma do zarządzania wydarzeniami dla wydarzeń osobistych, wirtualnych i hybrydowych. Po prostu zorganizuj. Po prostu dostosuj. Po prostu sieć. -Najlepsze doświadczenie sieciowe z kompleksowymi funkcjonalnościami -Wbudowane funkcje i integracje -Wirtualne, hybrydowe i osobiste rozwiązania w zakresie wydarzeń oraz zarządzanie sukcesem Po prostu organizuj wydarzenia dzięki kompleksowym funkcjom Deal Room. - Spotkania 1 na 1, zaangażowanie uczestników dzięki wcześniejszej rezerwacji, efektywny networking - Nieograniczona liczba równoległych sesji, okrągłych stołów, pokoje grupowe - Wychwytywanie leadów za pomocą kompleksowego narzędzia analitycznego - Integracja z platformami sprzedaży biletów, transmisji strumieniowej i studyjnej - Prawdziwa obsługa klienta dzięki dedykowanym Zespół ds. sukcesu wydarzenia — wirtualny obszar wystawowy dla sponsorów i wystawców Zapewniamy organizatorom wydarzeń narzędzie sieciowe, które pozwala zwiększyć produktywność uczestników i poprawić wrażenia z wydarzenia. Na platformie Deal Room uczestnicy wydarzeń mają dostęp do swoich profili, aby nawiązywać kontakty i spotykać się. Wystawcy mogą zapraszać uczestników na swoje stoiska i organizować spotkania. Funkcja ta pomaga im także zarządzać personelem tak, aby dopasować się do zaplanowanych spotkań. Odwiedź https://www.dealroomevents.com/, aby uzyskać więcej informacji. https://www.linkedin.com/company/dealroomevents

