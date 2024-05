Blastramp HQ to proste narzędzie biznesowe, które leczy problemy związane z zarządzaniem zapasami marki i łączy wszystkie kanały handlu elektronicznego i sprzedaży hurtowej w jedno scentralizowane centrum. Zintegruj, zoptymalizuj i płynnie skaluj swoją markę za cenę, która pozostawia w banku budżet na inne potrzeby. Przyjdź kopnij opony w siedzibie Blastramp, zanim podejmiesz jakiekolwiek decyzje dotyczące wielokanałowego rozwiązania do zarządzania zamówieniami i zapasami. Zobowiązaliśmy się do wielkiego skoku w stronę marki! KLUCZOWE CECHY - Stworzony dla małej, ale rozwijającej się marki z wieloma kanałami sprzedaży - Solidne funkcje zarządzania zapasami i zamówieniami - Scentralizowany hub zarządza całym cyklem życia, od fabrycznego zamówienia zakupu po zarządzanie zwrotami. - Funkcje CRM zorientowane na zamówienia konsolidują komunikację pomiędzy pracownikami marki, dostawcami, przedstawicielami handlowymi, 3PL/magazynem i klientami. - Prosta struktura cenowa (bez ukrytych opłat) INTEGRACJE: ERP - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) INTEGRACJE: ECOMMERCE & HURT - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - Joor INTEGRACJE: KSIĘGOWOŚĆ I POS - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Desktop INTEGRACJE: WYSYŁKA I REALIZACJA - ShipStation - 2Ship INTEGRACJE: PARTNERZY 3PL - Logiwa - AMS Fulfillment - NRI Fulfillment - Verde Fulfillment

Strona internetowa: blastramp.com

