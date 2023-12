Behance (stylizowana na Bēhance) to platforma mediów społecznościowych należąca do firmy Adobe, która twierdzi, że „pokazuje i odkrywa dzieła twórcze”. Firmy takie jak LinkedIn, AIGA, Adweek i Cooper-Hewitt, National Design Museum oraz szkoły, takie jak Art Center College of Design, Rhode Island School of Design (RISD), School of Visual Arts (SVA), Savannah College of Art and Design (SCAD) i Maryland Institute College of Art (MICA) skorzystały z ich usług. W lipcu 2018 r. Behance liczyło ponad 10 milionów członków.

Strona internetowa: behance.net

