Miasto Costa Mesa nazywane jest Miastem Sztuki ze względu na wspaniałe centra sztuki kulturalnej, takie jak Centrum Sztuk Performatywnych, Centrum Reparacyjne South Coast i Segerstrom Hall, ale to znacznie więcej. Od OC Event Center po światowej klasy sklepy w South Coast Plaza, niesamowite restauracje i parki Costa Mesa to naprawdę wyjątkowe miejsce. Costa Mesa to wspaniałe miasto, ale nadszedł czas, aby przemówiło własnym głosem. Mamy nadzieję, że ta strona będzie tym głosem, jednocześnie dzieląc się aktualnościami, recenzjami i informacjami o tym wspaniałym mieście.

Strona internetowa: costamesainsider.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Costa Mesa Insider. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.