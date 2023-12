LinkedIn to amerykański serwis internetowy zorientowany na biznes i zatrudnienie, działający za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji mobilnych. Uruchomiony 5 maja 2003 r., służy głównie do tworzenia sieci kontaktów zawodowych, w tym do pracodawców zamieszczających oferty pracy i osób poszukujących pracy zamieszczających swoje CV. Od 2015 roku większość przychodów firmy pochodziła ze sprzedaży dostępu do informacji o swoich członkach rekruterom i specjalistom ds. sprzedaży. Od grudnia 2016 roku jest spółką zależną należącą w całości do Microsoftu. Od maja 2020 r. LinkedIn miał 706 milionów zarejestrowanych członków w 150 krajach. LinkedIn umożliwia członkom (zarówno pracownikom, jak i pracodawcom) tworzenie profili i „powiązań” między sobą w internetowej sieci społecznościowej, które mogą reprezentować relacje zawodowe w świecie rzeczywistym. Członkowie mogą zaprosić dowolną osobę (niezależnie od tego, czy jest to już członek, czy nie), aby została „połączeniem”.

Strona internetowa: linkedin.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji LinkedIn. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.