Artykuł.Audio to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które konwertuje zapisane treści na wysokiej jakości wersje audio, umożliwiając użytkownikom słuchanie artykułów zamiast ich czytania. Narzędzie wykorzystuje technologię Thundercontent do tworzenia naturalnie brzmiących głosów ludzkich w ponad 140 językach, co czyni go doskonałym narzędziem zarówno dla twórców treści, jak i użytkowników. Artykuł.Audio oferuje użytkownikom możliwość oznaczania i organizowania plików audio, co pozwala na łatwe udostępnianie i dystrybucję linków audio znajomym lub osadzanie na różnych platformach cyfrowych. Narzędzie ma przyjazny interfejs użytkownika, narzędzia do edycji dźwięku i zapewnia całodobowy czat na żywo i wsparcie przez e-mail. Dzięki płynnej integracji z różnymi platformami cyfrowymi i elastycznym opcjom cenowym Artykuł.Audio pomaga firmom dotrzeć do szerszego grona odbiorców, poprawić wrażenia słuchowe czytelników i poprawić zaangażowanie, jednocześnie zwiększając dostępność dla wszystkich.

Strona internetowa: article.audio

