Arcanum is committed to helping companies 10X their capacity and get relief from repetitive tasks with the help of back-office AI assistants Arcos and Archie. With a focus on business value, they are passionate about making integrating AI technology into small and medium-sized businesses easy, secure and accessible. Founded in 2016, Arcanum is based in Wellington, New Zealand.

