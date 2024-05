AINIRO.IO to platforma umożliwiająca stworzenie niestandardowego chatbota AI w oparciu o model języka ChatGPT. Niektóre kluczowe funkcje i możliwości obejmują: * Chatboty działają w oparciu o technologię OpenAI, zapewniając tę ​​samą wysoką jakość konwersacji co ChatGPT. * Platforma może automatycznie przeszukać Twoją witrynę, aby utworzyć niestandardowego chatbota dostosowanego do Twoich treści i danych. * Możesz zintegrować chatbota ze swoją witryną internetową, platformami e-commerce, takimi jak Shopify, systemami CRM i nie tylko. * Chatboty mogą wyświetlać obrazy, zbierać dane o potencjalnych klientach i użytkownikach oraz dostarczać informacji w czasie rzeczywistym, łącząc się z Internetem lub własnymi źródłami danych. * Kluczowe korzyści obejmują zwiększoną sprzedaż i konwersję, obniżone koszty obsługi klienta i zwiększoną produktywność. * Ceny za niestandardowego chatbota AI zaczynają się od 49 USD miesięcznie. * Platforma zapewnia bezpłatną wersję próbną, dzięki czemu możesz samodzielnie przetestować możliwości. Wydaje się, że AINIRO.IO oferuje gotowe rozwiązanie umożliwiające dodanie potężnego chatbota AI do Twojej witryny lub firmy, wykorzystując najnowszą technologię modelu językowego. Nacisk położony jest na zapewnienie płynnego, konfigurowalnego i zintegrowanego asystenta konwersacyjnego AI.

Strona internetowa: ainiro.io

