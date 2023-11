Chodzi o nauczenie się nowego nawyku: pisania. Każdy. Dzień. Od dawna inspiruje mnie pomysł, o którym po raz pierwszy dowiedziałam się z Drogi Artysty, zwany porannymi stronami. Strony poranne to trzy strony pisane codziennie, zwykle zachęcane do „długiego pisania”, zwykle pisane rano i mogą dotyczyć wszystkiego, co przyjdzie ci do głowy. Chodzi o to, żeby to wszystko wybić Ci z głowy i nie powinno być w żaden sposób edytowane ani cenzurowane. Chodzi o to, że jeśli przyzwyczaisz się do pisania trzech stron dziennie, pomoże to oczyścić umysł i sprawić, że pomysły będą płynąć przez resztę dnia. W przeciwieństwie do wielu innych ćwiczeń z tej książki, to okazało się naprawdę skuteczne i naprawdę przydatne. Wykorzystałem to ćwiczenie jako świetny sposób na głośne myślenie bez martwienia się o na wpół uformowane pomysły, przypadkowe styczne, prywatne rzeczy i wszystkie inne rzeczy w naszych głowach, które często odfiltrowujemy, zanim w ogóle je wyrazimy lub o których napiszemy ich. To codzienny zrzut mózgu. Z biegiem czasu odkryłem, że jest to również bardzo pomocne jako narzędzie do ożywienia utkniętych myśli lub dotarcia do sedna zepsutego nastroju. 750 słów to internetowe, przyszłościowe i zabawne tłumaczenie tego ćwiczenia.

Strona internetowa: 750words.com

