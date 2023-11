Witamy w aplikacji Lindywell: Pilates i zrównoważony tryb życia autorstwa Robina Longa. Wewnątrz poczujesz podejście Lindywell do pilatesu u podstaw, odżywiania (a nie ograniczeń) i kwitnącego sposobu myślenia, a wszystko to na wyciągnięcie ręki. Pilates to ćwiczenie całego ciała, przywracające postawę i centrujące, idealne dla każdego wieku i typu budowy ciała. Dzięki uważnemu ruchowi połączysz się ze swoim ciałem i będziesz pracować nad mięśniami w zupełnie nowy sposób. Nie wspominając o tym, że wyniki można uzyskać już w 15 minut dziennie, a do rozpoczęcia nie jest wymagany żaden sprzęt.

Strona internetowa: lindywell.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Lindywell. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.