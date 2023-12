1000minds Decision Making to internetowy zestaw narzędzi i procesów pomagających jednostkom i grupom w podejmowaniu decyzji, ustalaniu priorytetów, analizie stosunku jakości do ceny i zrozumieniu preferencji interesariuszy. Oparty na algorytmie PAPRIKA, 1000minds służy do podejmowania decyzji wielokryterialnych (MCDM) i analizy łączonej (lub modelowania wyboru). Nasze Ankiety łączone umożliwiają przeprowadzenie analizy łączonej (modelowanie wyboru lub eksperymenty z wyborem dyskretnym) z dowolną liczbą uczestników – potencjalnie 1000! Odkryj, co jest ważne dla ludzi przy dokonywaniu wyborów wymagających kompromisów. * Jakie kryteria stosują interesariusze, np. obywatele biorą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji? * Które cechy nowego projektu produktu są najważniejsze dla konsumentów? * Jakie są ich wagi (użyteczności częściowe), reprezentujące ich względne znaczenie? 1000minds, cieszący się międzynarodowym uznaniem ze względu na swoją ważność naukową i przyjazność dla użytkownika, zdobył nagrody za innowacyjność.

Strona internetowa: 1000minds.com

