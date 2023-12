Discovery+ (wymawiane Discovery Plus; stylizowane na Discovery+) to usługa przesyłania strumieniowego należąca do Discovery, Inc. Usługa koncentruje się na programach opartych na faktach zaczerpniętych z bibliotek głównych marek kanałów Discovery, a także na oryginalnych serialach (często obejmujących spin-offy istniejących programów z sieci Discovery) i inne nabyte treści. Została po raz pierwszy wprowadzona na rynek w Indiach 23 marca 2020 r. Rozszerzyła się na Wielką Brytanię i Europę poprzez rebranding istniejących platform Dplay i została uruchomiona w Stanach Zjednoczonych 4 stycznia 2021 r.

Strona internetowa: discoveryplus.com

