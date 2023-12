Valid Eval to internetowy system oceny dla organizacji, które podejmują i bronią trudnych decyzji. Zapewnia wgląd w proces decyzyjny, rzucając światło na szczegóły ocen ewaluatorów, jednocześnie ograniczając subiektywizm i minimalizując stronniczość. Valid Eval ujawnia i porządkuje zwykle ukryte kryteria stosowane w złożonych ewaluacjach, co zwiększa odpowiedzialność ewaluatora i pewność co do wyników. Opiera się na powszechnie akceptowanych zasadach nauk poznawczych i behawioralnych oraz wykorzystuje specjalnie opracowane rubryki – standardy wydajności i kryteria punktacji – opracowane w porozumieniu z ekspertami w tej dziedzinie. Valid Eval syntetyzuje i kontekstualizuje różnorodne odpowiedzi ewaluatorów posiadających odpowiednią wiedzę specjalistyczną, dostarczając jasnych, zwięzłych i wiarygodnych informacji zwrotnych, dzięki którym ludzie mogą łatwo ustalić priorytety i zastosować się do nich. V

Strona internetowa: valideval.com

