Y8 Games is een game-uitgever en game-ontwikkelaar. Het Y8-platform is een sociaal netwerk van 30 miljoen spelers en groeit. De website heeft ook video's om te bekijken, zoals tekenfilms, gameplay-video's en game-walkthroughs. De mediacatalogus groeit dagelijks, omdat er elk uur nieuwe games worden uitgebracht. Omdat Y8.com een ​​lange geschiedenis heeft, hebben we het sociale fenomeen van browsergames gedocumenteerd. Deze inhoud is een belangrijk artistiek medium en kan uitleggen hoe mensen in een andere tijd waren.

Website: y8.com

