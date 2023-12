MSN Games (ook bekend als Zone.com - voorheen bekend als The Village, Internet Gaming Zone, MSN Gaming Zone en MSN Games by Zone.com) is een informele gamingwebsite met singleplayer, multiplayer, pc-download en sociale media. casino-videospellen. Games zijn beschikbaar in een gratis online-, proef- en pay-to-play-versie met volledige functionaliteit. MSN Games is een onderdeel van Xbox Game Studios, geassocieerd met de MSN-portal, en is eigendom van Microsoft, met hoofdkantoor in Redmond, Washington.

Website: zone.msn.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan MSN Games. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.