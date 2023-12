ZingPlay is een vooraanstaande ontwikkelaar en uitgever van entertainmentsoftware. Na de oprichting van het ZingPlay-label in 2009 in het lokale land, werd het bedrijf al snel een van de meest populaire en gerespecteerde makers van computerspellen in Vietnam. Door zich te concentreren op het creëren van goed ontworpen, zeer plezierige entertainmentervaringen, heeft ZingPlay sinds de oprichting een ongeëvenaarde reputatie op het gebied van kwaliteit behouden.

Website: play.zing.vn

