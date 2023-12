Met Solitair: Speel meer dan 500 versies van het spel: inclusief Klondike Turn 1 & Turn 3, Spider Solitaire, FreeCell, Pyramid en Golf. Zet ongedaan maken - Een verkeerde zet maken? We laten je gemakkelijk ongedaan maken. Houd uw zetten en tijd bij - Als u van spelen houdt, wilt u graag bijhouden hoeveel zetten er nodig zijn om een ​​spel te winnen, en hoe lang het duurt. Daag jezelf uit om je recordtijden en aantal zetten te verbeteren. Oefening baart kunst! Maak een gratis account aan - Als je wilt, kun je een account registreren om een ​​spel op te slaan en op elk apparaat verder te gaan waar je was gebleven. We houden zelfs alle partijen bij die u heeft gespeeld, inclusief uw tijd tot voltooiing en het totale aantal zetten. Je zult zien hoe je in de loop van de tijd beter wordt. Geen advertenties - We weten dat advertenties tijdens het spelen van een game kunnen afleiden en de ervaring kunnen vertragen. Er zijn geen advertenties op onze site. Spel van de dag - Speel elke dag een nieuw winbaar spel. Geniet van een strak ontwerp en animaties - We hebben onze speelkaarten ontworpen om klassiek en strak te zijn, zodat ze gemakkelijk te lezen zijn. Onze animaties houden je betrokken. Je kunt ook ontwerpen en speelkaarten aanpassen.

Website: solitaired.com

