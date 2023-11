Solitaire Reverse is een kaartspel waarbij de gebruikelijke solitaire-regels zijn omgekeerd: nu begin je vanaf de eindpositie en probeer je een weg naar de startpositie te vinden. Je doel is om de kaarten te spelen die precies één getal hoger of lager in waarde zijn dan de open kaart in de rechterbenedenhoek. Dit solitaire-spel verandert alles! Ga je gang en geef je zuurverdiende kronen uit aan nieuwe thema's en geniet van het spel met nieuwe, prachtige achtergronden! Gebruik je cursor om de kaart te kiezen die je wilt spelen en klik erop. Solitaire Reverse is gemaakt door DrMop. Bekijk zijn andere spellen Monster Mash, Wordsmith, Wordy Pop, Australian Patience en Solitaire Golf op Poki!

Website: poki.com

