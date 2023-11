Ships 3D is een zeilschipsimulator voor meerdere spelers. Het spel wordt gespeeld in 'first person' waarbij je de matroos bestuurt en door het schip beweegt; interactie met het roer, de zeilen en de kanonnen. Laat vijandelijke schepen zinken om punten te scoren.

Website: yp3d.com

