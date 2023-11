We Become What We Behold is een point-and-click-game gemaakt door Nicky Case. In dit unieke spel van 5 minuten legt de speler het nieuws vast met zijn camera. Het kiezen van wat wel en niet in het kader moet worden opgenomen, vormt de rest van het verhaal van de vierkanten en cirkels. Begin met het vastleggen van kleine misverstanden tussen een cirkel en een vierkant, en kijk hoe jouw beslissingen de spanning tussen de massa's Cirkels en Vierkanten vergroten. Je zou kunnen zeggen dat het spel laat zien hoe sociale media kleine verschillen uitvergroten tot grove gedrochten. Ga nu je gang en begin met je werk totdat de climax van het verhaal zich voor je ogen (of lenzen) ontvouwt. Kies jij voor vrede of geweld in We Become What We Behold? Sleep de camera-indicator rond en klik om een ​​foto te krijgen. Zorg ervoor dat je unieke en veelbewogen foto's krijgt. We Become What We Behold is gemaakt door Nicky Case. Dit is hun eerste spel op Poki! Zorg ervoor dat je de ontwikkelaar op Patreon ondersteunt.

