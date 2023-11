Gem 11 is een puzzelspel waarin je edelstenen van dezelfde grootte, kleur en hetzelfde nummer met elkaar moet verbinden, gemaakt door Stefan Nikolic. Dit elegante puzzelspel is losjes gebaseerd op het populaire spel uit 2048 en zal je tot het uiterste drijven. Speel Gem 11 gratis op Poki op je desktop of mobiele apparaat en kijk hoeveel edelsteencombinaties je kunt maken! Dit soepele HTML5-spel is de perfecte manier om je puzzelvaardigheden te testen. Besturing: Muis - Klik en sleep om edelstenen te verbinden Pro-tip: Vergeet niet te kijken welk type steen je als volgende krijgt. Het getal in de zwarte cirkel boven de edelstenen geeft aan wat voor soort edelsteen je op de lege plek krijgt. Over de maker: Gem 11 is gemaakt door Stefan Nikolic, gevestigd in Servië.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Gem 11. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.