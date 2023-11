Senya and Oscar 2

Senya & Oscar 2 is een inactief avonturenspel gemaakt door Dennatolich. Help een dappere ridder en een schattige magische kat alle monsters te vernietigen die ze tegenkomen in een koninkrijk vol gevaarlijke en magische wezens. Bewaar buit en schatten en geef ze later uit om je helden te versterken. Je kunt nieuwe items, vaardigheden en zelfs een nieuw arsenaal ontgrendelen! Ga je gang en laat iedereen zien dat jij het machtigste duo in dit koninkrijk bent! Gebruik vaardigheden - Tik of klik op het vaardigheidspictogram dat op het scherm wordt weergegeven Senya & Oscar 2 is gemaakt door Dennatolich. Dit is hun eerste spel op Poki!

Website: poki.com

