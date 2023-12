Market Sort is een puzzelspel waarbij het jouw taak is om verschillende items netjes in de schappen te ordenen! Het is jouw taak om verschillende voorwerpen die op de markt te vinden zijn, te categoriseren, zoals gebak, edelstenen, chemicaliën en meer! Verplaats dezelfde objecten naar de rechter plank totdat elke plank slechts één type object bevat. Als je vastloopt, kun je altijd de handige opties bekijken, zoals hints en knoppen voor ongedaan maken aan de zijkant! Kun jij de uitdaging aangaan en een georganiseerde en opgeruimde markt creëren?

Website: poki.com

