Just Married! Home Deco

Net getrouwd! Home Deco is een ontwerp-/aankleedspel waarin je het huis van een pasgetrouwd stel inricht. Gebruik verschillende soorten en kleuren muurschilderingen, meubelstukken, apparaten en accessoires om van hun saaie, lege plek hun droomhuis te maken. Ga door de woonkamer, slaapkamer, badkamer, keuken en thuiskantoor en demonstreer je interieurontwerpvaardigheden om ze onherkenbaar te maken. Dit jonge stel wilde specifiek dat jij hun interieurontwerper zou zijn, aandacht zou besteden aan details en ze niet in de steek zou laten. Gebruik je muiscursor om kledingstukken en meubels te selecteren. Net getrouwd! Home Deco is gemaakt door Idea Studios. Speel hun andere spel bff-back-to-school op Poki!

Website: poki.com

