Guess Who?

Raad eens wie? is een klassiek leuk spel voor twee spelers. Elke speler begint het spel met een bord met daarop een cartoonafbeelding van 24 personen en hun voornaam, waarbij alle afbeeldingen rechtop staan. Elke speler selecteert een kaart naar keuze uit een aparte stapel kaarten met dezelfde 24 afbeeldingen. Het doel van het spel is om als eerste te bepalen welke kaart de tegenstander heeft gekozen. Spelers stellen afwisselend verschillende ja- of nee-vragen om kandidaten uit te sluiten, zoals "Draagt ​​jouw persoon een bril?" De speler elimineert vervolgens kandidaten (op basis van de reactie van de tegenstander) door die afbeeldingen naar beneden te draaien totdat er nog maar één over is. Met goed opgestelde vragen kunnen spelers een of meer mogelijke kaarten elimineren. Vragen kunnen zijn: raad eens wie? is ontwikkeld door Codethislab. Ze hebben nog veel meer klassieke bordspellen gemaakt die nu allemaal beschikbaar zijn op Poki.

