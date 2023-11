Giraffe Winter Sports Simulator

Heb je ooit een giraffe van een skipiste zien glijden? In dit spel zul je dat doen! Het doel is simpel: zorg ervoor dat je giraffe zo ver mogelijk gaat! Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan terwijl je giraffe door de lucht vliegt en flipt. Wil je bewijzen dat jouw giraffe de kwaliteiten van een kampioen heeft? Concurreer met je vrienden in de spelmodus voor twee spelers. Bediening: Spatie of muisklik - Vlieg

