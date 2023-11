Fruity Cubes is een heerlijk, kubusvormig puzzelspel, gemaakt door Ziango. Iedereen houdt van een tropisch eiland met veel vers fruit! Combineer je fruitige blokjes om een ​​volledige rij te voltooien en punten te verdienen in dit lastige puzzelspel. Elk niveau van Fruity Cubes Island heeft een doel dat je moet bereiken en wordt steeds moeilijker met kleinere spelborden en ingewikkelder fruitige kubussen. Hoeveel blokjes ga jij opblazen in Fruity Cubes op Poki? Besturing: Muis - Sleep je fruitige blokjes en zet ze neer Over de maker: Fruity Cubes is gemaakt door Ziango, gevestigd in Nederland.

Website: poki.com

