Watermelon Drop is een samenvoegpuzzelspel waarin je verschillende soorten fruit en groenten in een kopje laat vallen. Wanneer twee dezelfde soorten voedsel elkaar raken, zullen ze samensmelten en een ander, groter voedselproduct worden! Je doel is om het meeste en grootste fruit samen te voegen, zonder dat je ruimte tekort komt. Wanneer je kopje te vol raakt en een stuk fruit of groente over de rand valt, is het game over! Aan het einde van het spel krijgt je score een beoordeling. Beschik jij over de vaardigheden om een ​​A-rang te scoren?

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Watermelon Drop. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.