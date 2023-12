Cats Drop (voorheen SSRB Ball genoemd) is een samenvoegend puzzelspel vol superschattige katten! Jouw missie is simpel: creëer de grootste kat ooit! Deze aandoenlijke katten met verschillende kleuren en maten vallen onverwachts in de maatbeker, dus je moet ze voorzichtig in de juiste positie plaatsen. Terwijl je identieke katten combineert, versmelten ze tot nog grotere. Hoe meer je samenvoegt, hoe hoger je score stijgt. Kun jij de grootste kat krijgen voordat de maatbeker te vol is?

Website: poki.com

