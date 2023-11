Blumgi Bloom is een touwknipspel waarbij je de touwen moet doorsnijden die alle kleine zaadjes bij elkaar houden, in een poging ze recht in de grond te laten vallen om ze te laten bloeien! Knip op een slimme manier de touwen door, zodat je kleine zaadje naar de grond raast en uitgroeit tot enorme bloemen! Als je vastzit, kijk dan eens naar de propeller die je een kleine boost zal geven om je op weg te helpen! Je moet slim zijn om ervoor te zorgen dat alle kleine zaadjes tot bloei komen! Hoe goed denk je dat je bent in meetkunde?

Website: poki.com

