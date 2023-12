D&D Beyond (DDB) is de officiële digitale toolset en gamepartner voor de vijfde editie van Dungeons & Dragons. DDB host online versies van de officiële boeken van de vijfde editie van Dungeons & Dragons, inclusief spelregels, avonturen en andere supplementen; het biedt ook digitale hulpmiddelen zoals een karakterbouwer en een digitaal karakterblad, monster- en spreuklijsten die kunnen worden gesorteerd en gefilterd, een ontmoetingsbouwer en een interactieve overlay Twitch-extensie. Naast officiële D&D-inhoud biedt het ook de mogelijkheid om aangepaste homebrew-inhoud te maken en toe te voegen. D&D Beyond publiceert ook regelmatig originele video-, stream- en artikelinhoud, waaronder interviews met Dungeons & Dragons-medewerkers, inhoudspreviews en tie-ins, en wekelijkse ontwikkelingsupdates. D&D Beyond werd voorheen beheerd door Curse LLC, een dochteronderneming van Twitch. Op 12 december 2018 kondigde Fandom, Inc. echter aan dat het alle media-activa van Curse had overgenomen, inclusief D&D Beyond.

Website: dndbeyond.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan D&D Beyond. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.