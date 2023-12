Stel je een wereld voor die je oneindig kunt verkennen, waarbij je voortdurend een eindeloze hoeveelheid geheel nieuwe inhoud en avonturen kunt vinden. Wat als je ook elke actie zou kunnen kiezen die je maar kunt bedenken, in plaats van beperkt te worden door de verbeeldingskracht van de ontwikkelaars die de game hebben gemaakt? Dit is AI Dungeon. Welke actie je ook onderneemt, wat je ook zegt, waar je ook naartoe gaat, in welke tijdsperiode je ook wilt spelen: er staan ​​je een oneindig aantal avonturen te wachten. AI Dungeon is het eerste grenzeloze tekstavonturenspel in zijn soort, gebouwd met extreem geavanceerde kunstmatige intelligentie en gebruik makend van een enorm diep neuraal netwerk als kern.

Website: aidungeon.cc

