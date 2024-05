Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Zenskar is een in New York gevestigd Quote-to-Cash-platform dat complexe abonnements- en gebruiksgebaseerde facturering kan automatiseren, debiteuren kan beheren, analyses kan bieden, flexibele workflows voor omzetherkenning kan opzetten en het meten van gebruiksgegevens kan automatiseren. Zenskar helpt creatieve verkoopteams creatief te blijven met prijzen/contracten, zonder het financiële teams moeilijk te maken! Bezoek ons ​​op www.zenskar.com

Website: zenskar.com

