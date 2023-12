Zendo is alles-in-één software voor het stroomlijnen van verkoopservices, van op maat gemaakt en productgericht tot abonnementen. Het helpt ondernemers en bureaus hun interne processen te versnellen met behulp van automatisering. Creëer uw eigen workflows, genereer automatisch facturen en beschikt over een professioneel ogende servicecatalogus, waarin uw klanten gemakkelijk een aankoop kunnen doen. Het is een eenvoudige en elegante oplossing die in plaats van een dashboard een chat voorstelt als centrum van operaties, waar het verzoek van elke nieuwe klant een gespreksdraad creëert. Hier verzendt u offertes, facturen, betalingen en berichten. Vergeet het schakelen tussen tabbladen of apps volledig en doe alles op één plek. Zendo kan je eigen gemaakt worden met een verscheidenheid aan white-label opties, van een aangepast domein tot merkkleuren en zelfs je eigen, gepersonaliseerde chatbot! Verzamel uw team en laat uw bedrijf floreren met deze gebruiksvriendelijke, intuïtieve software.

Website: getzendo.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Zendo. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.