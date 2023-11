XT Exchange, opgericht in HK in juli 2018, is 's werelds eerste gesocialiseerde handelsplatform voor digitale activa. Het platform heeft een wereldwijde topniveaudomeinnaam XT.com, met meer dan 2 miljoen geregistreerde gebruikers, maandelijks meer dan 200.000 actieve gebruikers en meer dan 7 miljoen gebruikers in het ecosysteem. XT biedt een breed scala aan diensten aan, zoals beurshandel, OTC-handel, margehandel, contracthandel, enz.; XT.com heeft een uitgebreid transactieplatform met meer dan 100 hoogwaardige valuta's en 300 handelsparen.

Website: xt.com

