WhyLabs stelt teams in staat de kracht van AI met precisie en controle te benutten. Van Fortune 100-bedrijven tot AI-first startups: teams hebben de tools van WhyLabs overgenomen om real-time beheer van ML en generatieve AI-applicaties te monitoren en uit te voeren. Met WhyLabs verminderen teams de handmatige handelingen met meer dan 80% en verkorten ze de tijd tot oplossing van AI-incidenten met 20x. WhyLabs AI Control Platform beoordeelt gegevens in realtime op basis van gebruikersprompts, RAG-context, LLM-reacties en metagegevens van applicaties om potentiële bedreigingen aan het licht te brengen. Met bedreigingsdetectoren met lage latentie die zijn geoptimaliseerd om rechtstreeks in de inferentieomgevingen te worden uitgevoerd, maximaliseert WhyLabs de veiligheid zonder de bijbehorende kosten, prestaties of zorgen over gegevensprivacy.

Website: whylabs.ai

