Dit is het geval WeCom is een professionele tool voor kantoorbeheer, gemaakt door het Tencent WeChat-team voor bedrijven. Verbonden met WeChat-berichten, miniprogramma's en WeChat Pay, heeft het een krachtige berichtenfunctie die is afgestemd op WeChat en wordt het geleverd met een breed scala aan gratis OA-apps om bedrijven te helpen efficiënte werk- en managementervaring op te doen binnen en buiten de organisatie. Met uitgebreide beveiliging, internationaal geautoriseerde certificering en encryptie op bankniveau garandeert het de gegevensbeveiliging van uw bedrijf.

