SaaS cloudgebaseerde oplossing om de KPI's van uw bedrijf of afdeling te creëren, volgen, rapporteren, analyseren en visualiseren. Het beheren van KPI`s was nog nooit zo eenvoudig. Er zijn geen aanvullende programmeervaardigheden, leersessies of webinars vereist – u kunt binnen een paar minuten aan de slag en het analyseren van uw bedrijfsstatistieken. Wij helpen bedrijven om topprestaties te leveren, gevolgd door effectieve, tijdige en vruchtbare zakelijke beslissingen. Met onze service kunt u: - Uw eigen KPI's maken of KPI-sjablonen voor best practices uit de sector uit onze winkel kiezen - Berekende en voortschrijdende KPI's gebruiken - Rollen en bevoegdheden selecteren (4 hiërarchieniveaus) - Uw KPI-rapporten en analyses beheren - Uw KPI-rapporten en -analyses visualiseren en delen prestaties via de dashboards

