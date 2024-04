ScaleXP is een data-analyseplatform dat zowel financiële als marketingsystemen combineert om ambitieuze bedrijven te helpen de kracht van hun data te maximaliseren en sneller te groeien. We bieden B2B-bedrijven één enkele bron van waarheid door gegevens uit de toonaangevende systemen (boekhouding, verkoop, marketing) te combineren, waardoor het gemakkelijker wordt om met vertrouwen te groeien. Samenwerking tussen teams mogelijk maken via gedeelde dashboards. Met geautomatiseerde B2B KPI's en statistieken op basis van uw bedrijfstype (SaaS, startup etc.) om MRR, ARR, LTC, CAC, Cohortanalyse en nog veel meer te berekenen! Het platform is ontworpen voor groeiende bedrijven, vooral bedrijven met investeerders. ScaleXP stelt gebruikers in staat om met vertrouwen geld in te zamelen, met onze realtime gegevens en het dashboard voor de oprichtersweergave, zodat u de vinger aan de pols kunt houden van de bedrijfsprestaties.

Website: scalexp.com

